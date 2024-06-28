После начала полномасштабного вторжения рф в Украину реформу отложили, но впоследствии идею возобновили, а закон наконец был подписан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым будут введены новые правила для общественного транспорта. Речь идет о законопроекте №5705. О том, что документ получил подпись президента, свидетельствует карточка на сайте парламента.

Законопроект прошел длительный период разбирательства. В первом чтении он был принят еще 26 января 2022 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину реформу отложили, но впоследствии идею возобновили. 6 июня 2024 г. в Верховной Раде состоялось голосование во втором чтении, где 256 депутатов поддержали законопроект.

Так, был подписан закон, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному. Этот документ позволяет использовать е-билет в общественном транспорте по всей стране.

Законопроект урегулировал еще несколько ключевых вопросов для введения е-билета, в частности:

создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте;

оплату проезда с помощью е-билета для льготных категорий населения (лица, имеющие право на льготный проезд, будут оплачивать его на общих основаниях, а затем получать компенсацию от местных властей).

В ряде украинских городов уже используется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Принятие этого законопроекта обеспечит единую систему цифровизации систем проезда в городском транспорте по всей Украине.

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