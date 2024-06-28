Такой способ приготовления куриных сердечек понравится даже тем, кто не особенно любит это блюдо, ведь, по словам ресторатора Хименес-Браво, его обожают и любители здорового питания, и любители вкусно поесть.

Куриные сердечки Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить не в сметане, как многие делают, а с добавлением других ингредиентов.

«Вкусную и легкую закуску заказывали? Сегодня готовлю блюдо, которое обожают спортсмены и поклонники здорового питания, а также те, кто просто любит вкусно поесть», - рассказывал Эктор Хименес-Бравао на своей странице в Инстаграм , предлагая рецепт хумуса с печенью и сердечками.

Ингредиенты нужны следующие: Нут отварной – 350 г, Сок лимона – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, Холодная вода – 3-5 ст.л., оливковое масло – 50 мл, Паста Тахини (кунжутная) – 1 ст. л., соль и перец по сммааку, сердца куриные очищенные – 100 г, печника куриная – 100 г, соль и перец по вкусу, а также масло для жарки, тмин – 1 ч.л., чеснок – 0,5 ч.л. , зелень и тортилья – 5 шт.

Как вкусно приготовить куриные сердечки.

Приготовление этого оригинального блюда с куриными сердечками таково: сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь.

«Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а после заливаем холодной водой и промываем от кожицы. Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего сбиваем все блендером до однородной массы», - рассказал Хименес -Браво.

Как вкусно приготовить куриные сердечки.

Теперь готовим печень и куриные сердечки. Эти ингредиенты солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде.

Вот и все, блюдо готово – подаем хумус вместе с готовыми сердечками и печенью.

Как вкусно приготовить куриные сердечки.

Рецепт блюда с куриными сердечками понравился многим подписчикам на странице Хименеса-Браво:

«Это очень вкусно!»,

«Непревзойденно»,

«Вплоть за экран пахнет!»,

«Вкусность!».

Как вкусно приготовить куриные сердечки.

Как вкусно приготовить куриные сердечки.

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