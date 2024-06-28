Куриные сердечки Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить не в сметане, как многие делают, а с добавлением других ингредиентов.
«Вкусную и легкую закуску заказывали? Сегодня готовлю блюдо, которое обожают спортсмены и поклонники здорового питания, а также те, кто просто любит вкусно поесть», - рассказывал Эктор Хименес-Бравао на своей странице в Инстаграм , предлагая рецепт хумуса с печенью и сердечками.
Ингредиенты нужны следующие: Нут отварной – 350 г, Сок лимона – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, Холодная вода – 3-5 ст.л., оливковое масло – 50 мл, Паста Тахини (кунжутная) – 1 ст. л., соль и перец по сммааку, сердца куриные очищенные – 100 г, печника куриная – 100 г, соль и перец по вкусу, а также масло для жарки, тмин – 1 ч.л., чеснок – 0,5 ч.л. , зелень и тортилья – 5 шт.
Как вкусно приготовить куриные сердечки.
Приготовление этого оригинального блюда с куриными сердечками таково: сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь.
«Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а после заливаем холодной водой и промываем от кожицы. Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего сбиваем все блендером до однородной массы», - рассказал Хименес -Браво.
Как вкусно приготовить куриные сердечки.
Теперь готовим печень и куриные сердечки. Эти ингредиенты солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде.
Вот и все, блюдо готово – подаем хумус вместе с готовыми сердечками и печенью.
Как вкусно приготовить куриные сердечки.
Рецепт блюда с куриными сердечками понравился многим подписчикам на странице Хименеса-Браво:
«Это очень вкусно!»,
«Непревзойденно»,
«Вплоть за экран пахнет!»,
«Вкусность!».
Как вкусно приготовить куриные сердечки.
Как вкусно приготовить куриные сердечки.
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