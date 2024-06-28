Заместитель командира 3 ОШБР, майор Родион Кудряшов рассказал о том, что сказал уклоняющимся от мобилизации.

Если посмотреть на количество мобилизованных, то можно сказать, что мобилизация действительно провалена. Такое мнение высказал ветеран АТО/ООС, заместитель командира 3 ОШБР майор Родион Кудряшов. Он также привел яркий пример проваленной и бестолковой мобилизации в Украине и обратился к уклонцам.

Военный считает, что масштабная мобилизация должна была начаться не позднее третьего или максимум пятого месяца после начала полномасштабного вторжения. Он также поделился, что после девяти лет службы ему впервые послали повестку по адресу места жительства на десятый год войны.

"Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с другого ракурса: наконец она дошла, то есть хоть как-то военкоматы начали работать", - заметил он.

Кудряшов призвал как военных, так и гражданских лиц понимать, что мобилизация является взаимным процессом и не должна сводиться к случайным "вылучениям" людей на улицах ТЦК.

"Так не должно быть. Этот импульс должен идти с обеих сторон. Люди тоже должны с пониманием относиться к сегодняшним реалиям, в частности мобилизационных процессов. Когда эти два направления будут идти навстречу друг другу, тогда у нас будет лучший результат в мобилизации и вообще на фронте", – говорит заместитель командира 3 ОШБР.

Родион Кудряшов призывает наказывать уклончан, открыто призывающих к срыву мобилизации. Без определенных наказаний уклоняющие будут не просто поднимать голову, а не ощущать ответственность за свои действия и слова.

Он также подчеркнул, что единственное, что может остановить россиян – это активное сопротивление всех граждан Украины.

"Простые вещи, которые сейчас уклоняющие не поймут. Но, возможно, это побуждает к размышлению тех, кто нас прочтет. Любому ухилянту, независимо от его возраста, нужно осознать: мы сегодня в войне с РФ, которая на нас напала в 2014 году. году, скрывая свое знамя и прикрывая свою мотивацию политическими лозунгами. пока не переломит украинское сопротивление", – подытожил Родион Кудряшов.

Источник: ЦензорНет.

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