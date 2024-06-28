Дефицит электроэнергии продолжает расти. В то же время увеличивается нагрузка на украинскую энергосистему. Украина планирует увеличить времена отключений электроэнергии из-за ожидаемого пикового потребления электроэнергии в июле-августе. Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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По его словам, из-за обстрелов РФ энергетической инфраструктуры, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды нагрузки на украинскую энергосистему растут. К примеру, в последней декаде июня значительно увеличились времена отключения электрической энергии. В ДТЭК предупреждают, что это только начало.

"Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас — июль и август. Причина — большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается из-за обстрелов, и промежутки между подачей света в домах, к сожалению, будут увеличиваться", — отметил он.

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Следует также напомнить, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации. Рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским атакам.

Он напомнил, что в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаваттов генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.

Источник: РБК-Украина.

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