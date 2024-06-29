Сергей Ионушас, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, заявил, что военная полиция сможет останавливать только автомобили, принадлежащие военным или Министерству обороны.

19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д, предусматривающий создание военной полиции в Украине. Ранее его рассмотрение было остановлено из-за сильного общественного резонанса и различных мнений среди населения и власти. Об этом Ионушас рассказал во время телемарафона, выступая в качестве председателя комитета по правоохранительной деятельности и члена фракции "Слуга народа".

По словам Ионушаса, полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих Вооруженных сил Украины и находящихся на собрании резервистов. Гражданские лица не подпадают под юрисдикцию военной полиции. Ионушас также опроверг распространенный миф о том, что военная полиция будет иметь полномочия по военнообязанным. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

"Лицо, которое не подписало контракт, является гражданским", — подчеркнул глава комитета.

Функции военной полиции будут включать:

Предотвращение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Проведение расследований по делам об административных правонарушениях, относящихся к компетенции военной полиции, в частности, вопросы дисциплины в ВСУ.

Ионушас также отметил, что военная полиция будет иметь право останавливать только автомобили, принадлежащие военным или Министерству обороны. Планируется, что новая структура будет создана на базе существующей военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Мы немного меняем статус и предоставляем военной службе правопорядка новые функции, фактически превращая ее в военную полицию", - пояснил Ионушас.

Он также добавил, что полномочия военной полиции будут распространяться на представителей ТЦК и СП.

Окончательное принятие законопроекта №6569-д о создании военной полиции во втором чтении ожидается в конце июля 2024 года.

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