В Ивано-Франковском ТЦК и СП признали, что вместе с полицией задержали мужчину призывного возраста и объяснили причину.

В Ивано-Франковске прохожие сняли на видео неприятную ситуацию с гражданским и работниками ТЦК. На видео, появившемся в соцсетях 26 июня, видно, как мужчину силой запихивают в авто полиции. Он кричит за помощью, а рядом стоят люди с ребенком, не вмешивающимся в конфликт.

В Ивано-Франковском ТЦК и СП прокомментировали скандальное видео и рассказали, что произошло.

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал ситуацию на улицах города, где мужчину задержали принудительно.

Также в Ивано-Франковском ТЦК и СП отметили, что вместе с полицией задержали мужчину призывного возраста, потому что он не предоставил им для проверки военно-учетные документы. По объяснению ТЦК, после обновления информации и вручения повестки его отпустили.

"После того военнослужащие ТЦК пригласили человека в салон полицейского автомобиля, чтобы проехать в ТЦК и СП для установления данных личности. В это время мимо проходили прохожие. Увидев автомобиль и мужчин в форме, они начали снимать их на камеру телефона. Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт», – объяснили в центре комплектования и социальной поддержки.

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