Мэр Мукачева Андрей Балога подозревается в том, что он способствовал принятию на сессии горсовета решения о продаже участка по значительно заниженной цене.

Следователь судья ВАКС Виктор Маслов удовлетворил ходатайство прокурора и избрал мэру Мукачева Андрею Балоге меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залогу. Подробности сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокурор САП предложил установить залог в размере 50 млн. грн. для Балоги. При этом суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Меры предосторожности будут действовать до 26 августа 2024 года. Согласно требованиям, налагаемым на него в случае внесения залога, Андрей Балога обязан будет не оставлять Мукачево без разрешения, воздерживаться от контактов со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

Позже журналист Глагола сообщил, что мэр Мукачева оплатил 30 миллионов гривен, определенных судом во время избрания меры пресечения.

Напомним, что мэр Мукачева Андрей Балога подозревается в том, что он способствовал принятию на сессии горсовета решения о продаже участка по значительно заниженной цене, почти в 9 раз меньше, чем ее рыночная стоимость, фирме, которой фактически руководит председатель райсовета и бывший нардеп Михаил Ланьо.

Эта земля, оцененная на рынке в 84,6 млн грн, была продана только за 9,6 млн грн, что привело к ущербу общины на сумму 74,9 млн грн. Кроме Балоги, подозреваемыми являются председатель Мукачевского райсовета Ланьо и еще четыре человека.

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