Шевченковский районный суд Львова оштрафовал местного жителя, который без соответствующего разрешения носил военную форму Вооруженных Сил Украины на улице. Ему присудили штраф в размере 2550 гривен и постановили конфисковать форму в пользу государства.

Согласно постановлению , опубликованному в судебном реестре, Ярослав Фецяк в марте 2024 года носил военную форму ВСУ на улице Квитки Цисык в районе Замарстынов. Человек является гражданским и не имеет отношения к военной службе. Полиция составила протокол об административном нарушении по факту незаконного ношения военной формы. На судебное заседание Фецяк не явился.

Известно, что это не первый случай нарушения Ярослава Фецяка. В январе 2024 года он также был привлечен к ответственности за ношение военной формы без разрешения, однако тогда суд ограничился устным предупреждением. Кроме того, в марте 2024 года Фецяк нарушал общественный порядок на проспекте Свободы в центре Львова, выражаясь нецензурно.

Дело о незаконном ношении военной формы рассматривала судья Ирина Зима, назначившая штраф в размере 2550 гривен и конфискацию формы. Кроме того, львовянин обязан уплатить 605 гривен судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

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