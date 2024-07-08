Законодательство предусматривает не только наказание для избегающих военной службы, но и поощрение для добросовестных военнообязанных.

Согласно действующему закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины-медики должны обновить свои военные учетные данные до 16 июля 2024 года. Результат – поощрение или наказание – будет зависеть от того, появятся ли они добровольно в территориальные центры комплектования (ТЦК).

О преимуществах для ответственных граждан рассказал юрист Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио Львов в четверг, 27 июня.

Преимущества для военнообязанных

Согласно действующему законодательству, добровольно появляющиеся в ТЦК имеют возможность получить мобилизационное распоряжение через полтора месяца. Это своеобразный бонус от государства, позволяющий лицу за это время завершить все дела в гражданской жизни и впоследствии присоединиться к Вооруженным силам Украины, отметил адвокат.

Кроме того, при заключении первого контракта с Вооруженными силами Украины военнообязанные имеют возможность получить 150 тысяч гривен. Эти средства можно использовать на:

Покупка автомобиля;

Погашение первого взноса за ипотечный кредит.

Преимущества для военнослужащих

В новом законе о мобилизации предусмотрены определенные преимущества для военнослужащих с инвалидностью. Они имеют право уволиться с военной службы, даже если они признаны годными на военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Как пояснил юрист, для этого необходимо подать рапорт и документы командиру, после чего военнослужащего должны уволить.

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