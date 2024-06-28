Согласно новому пункту 21, внесенному Законом Украины от 28 апреля 2024 года № 3674-IX, выплата пенсии может быть прекращена.

В Украине предоставляются разные типы пенсий: по возрасту, по инвалидности, при потере кормильца и за выслугу лет. При необходимости пенсии могут быть отменены по решению местных органов Пенсионного фонда или судебному решению. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Каждый из типов пенсий имеет установленный законом срок назначения:

Пенсия по возрасту назначается на неограниченный срок.

Пенсия по инвалидности выплачивается в течение периода, пока лицу установлена ​​инвалидность.

Пенсия в связи с потерей кормильца предоставляется на весь период, когда иждивенец считается нетрудоспособным.

Пенсия за выслугу лет предоставляется на неограниченный срок и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

В случае истечения установленного срока или невыполнения условия, назначаемого на пенсию, выплата этой пенсии прекращается.

Статья 49 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает случаи, когда выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда.

В частности, согласно новому пункту 21, внесенному Законом Украины от 28 апреля 2024 года № 3674-IX, выплата пенсии может быть прекращена по заявлению самого пенсионера, проживающего временно за границей. Эта норма вступила в силу 23 июня 2024 года.

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