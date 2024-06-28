Государственная налоговая служба Украины в скором времени получит информацию о состоянии банковских счетов украинских резидентов за рубежом, а также другие финансовые данные. Об этом сообщили в ГНС.

Ранее в налоговой сообщалось, что Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития подтвердил успешное прохождение ГНС оценки прозрачности и обмена информацией для налоговых целей.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Даниил Гетманцев отметил, что в ближайшее время это обеспечит налоговую новыми технологическими инструментами. Это позволит начать автоматический обмен данными, признавая Украину надежным партнером.

"Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое" , – сказал он.

В Государственной налоговой службе отмечают, что оценка ГНС ​​со стороны ОЭСР проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Завершающий этап прошел с 11 по 14 декабря 2023 года.

Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, контролю доступа, а также подходам к обеспечению кибербезопасности.

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