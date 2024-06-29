Украинцы, проживающие на некоторых прифронтовых территориях, не будут сталкиваться с отключениями электроэнергии, невзирая на общую ситуацию в энергетическом секторе страны. Это решение принято из-за тяжелой гуманитарной ситуации и угрозы жизни, которую создают обстрелы.

Об этом заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий. Он сообщил, что правительство разрабатывает новые подходы к регулированию отключений электроэнергии для прифронтовых регионов.

"Учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию и опасность для жизни из-за обстрелов, планируется определить зону, близкую к линии фронта, где отключения больше не будут применяться", - подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что это решение может быть принято в ближайшее время. "Мы ожидаем, что уже в ближайшие дни будут определены конкретные районы, где не будут больше отключать электричество", - добавил он.

Как будут происходить отключение электроэнергии

По новым правилам каждый регион Украины должен разделить потребителей на шесть групп, с примерно одинаковым уровнем потребления. "Укрэнерго" предоставляет команды по отключению одной, двух или трех групп в зависимости от текущей ситуации с нагрузкой на энергосистему. Это обеспечивает справедливое распределение времени без электроэнергии среди регионов при отсутствии аварийных ситуаций.

"На первом уровне обеспечивается справедливое распределение ограничений между регионами. Ранее в этом году отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры. Но сейчас система была обновлена, и у нас более справедливый подход", – пояснил Сергей Коваленко, генеральный директор энергетической компании Yasno.

На втором уровне ответственность за справедливость возлагается на местных операторов распределения. Они получают команды на отключение групп и должны соблюдать графики. Однако иногда возникают трудности, такие как неисправности автоматических систем или оборудование, не приспособленное к таким режимам работы. Это усложняет процесс балансировки внутри групп, когда потребление электроэнергии резко колеблется.

"Это нынешнее состояние системы. Мы анализируем эффективность работы разных игроков рынка и стараемся улучшить условия для наших клиентов", – подытожил Коваленко.

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