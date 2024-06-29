В Одессе задержана группа блоггеров, пытавшихся помешать мобилизационному процессу, передавая данные о местоположении работников ТЦК в Telegram-каналы, связанные с ФСБ.

Злоумышленники также передавали координаты блокпостов и маршруты передвижения мобильных групп военных комиссариатов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что блоггеры вели провокационные стримы и распространяли фейковую информацию об украинских военных и представителях ТЦК. По данным СБУ, российские оккупанты могли использовать эти данные для планирования воздушных ударов по местам дислокации украинских военных. Благодаря действиям СБУ удалось сорвать планы врага и задержать семь человек, причастных к этому.

Среди задержанных — одесские супруги, которые передавали информацию о локациях ВСУ в пророссийский Telegram-канал с аудиторией более 200 тысяч пользователей. Как сообщили в СБУ, этот канал администрируется представителями ФСБ, которые собирают данные о местонахождении и передвижении украинских военных. Кроме супругов, задержан еще один одессит, который также передавал данные в этот Telegram-канал. Также среди задержанных оказались четверо жителей Одессы, пытавшихся сорвать мобилизацию из-за публикаций в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров.

Одним из задержанных оказался администратор регионального Telegram-канала с аудиторией в 15 тысяч человек. Он публиковал актуальную информацию о локациях военных ТЦК и призвал своих подписчиков к взрывной деятельности в пользу России.

После задержания злоумышленников СБУ приняла меры по защите мест базирования и передвижения украинских военных. Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которая использовалась для преступной деятельности. Следователи СБУ объявили подозрения задержанным по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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