Известный шеф-повар, победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал украинцам, как сделать вареники еще вкуснее и красивее.

В этот раз у себя в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом сочных и супервкусных вареников с клубникой.

Победитель "Мастер Шеф" добавляет клубнику и в тесто, поэтому оно получается красивого розового цвета, а в начинкеу– немного сыра и базилика для невероятного вкуса и аромата.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

вода - 80 г

клубника – 200 г

сметана - 50 г

сливочное масло – 50 г

соль – 0,5 ч.л.

мука – 500 г

Для начинки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

моцарелла рассольная - 200 г

базилик – 30 г

клубника – 300 г

сахар – 60 г

"Готовится быстро, съедается еще быстрее!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить тесто, сначала клубнику с водой перебиваем блендером до состояния пюре. Разогреваем клубничное пюре в сотейнике или на сковороде, чтобы было очень горячим.

Горячую клубничную массу добавляем в муку. Также добавляем сливочное масло, сметану и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 15 минут отдыхать.

"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский тоненько раскатывает тесто (приблизительно 2-3 мм) и с помощью стакана или чашки вырезает круги. Выкладываем начинку: кусочки клубники, моцареллы, немного сахара и базилика, залепляем вареники.

Варить вареники с клубникой и моцареллой следует в кипящей подсоленной воде в течение 7-8 минут.

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