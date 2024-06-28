В этот раз у себя в Instagram победитель седьмого сезона "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом сочных и супервкусных вареников с клубникой.
Победитель "Мастер Шеф" добавляет клубнику и в тесто, поэтому оно получается красивого розового цвета, а в начинкеу– немного сыра и базилика для невероятного вкуса и аромата.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- вода - 80 г
- клубника – 200 г
- сметана - 50 г
- сливочное масло – 50 г
- соль – 0,5 ч.л.
- мука – 500 г
Для начинки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- моцарелла рассольная - 200 г
- базилик – 30 г
- клубника – 300 г
- сахар – 60 г
"Готовится быстро, съедается еще быстрее!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить тесто, сначала клубнику с водой перебиваем блендером до состояния пюре. Разогреваем клубничное пюре в сотейнике или на сковороде, чтобы было очень горячим.
Горячую клубничную массу добавляем в муку. Также добавляем сливочное масло, сметану и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 15 минут отдыхать.
"Мастер Шеф" Вадим Бжезинский тоненько раскатывает тесто (приблизительно 2-3 мм) и с помощью стакана или чашки вырезает круги. Выкладываем начинку: кусочки клубники, моцареллы, немного сахара и базилика, залепляем вареники.
Варить вареники с клубникой и моцареллой следует в кипящей подсоленной воде в течение 7-8 минут.
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