Картофель, грибы и лук – это простое и вкусное сочетание, и на этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как правильно их приготовить.

У себя в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом невероятно вкусной картошечки с грибами.

Для этого рецепта не нужна точная граммовка. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто берет картофель небольшого размера, грибы, лук, чеснок, сметану, сливочное масло, укроп, соль и перец.

Грибы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выбрал лисички, сезон которых уже начался. Шеф-повар признался, что лисички – это одни из его любимых грибов, ведь благодаря своему аромату они любое, даже самое простое блюдо делают праздничным.

Сначала картофель чистим от кожуры и отвариваем в подсоленной воде.

Лук нарезаем кубиками, чеснок измельчаем. Лисички хорошо промываем, при необходимости крупные грибы разрезаем.

На сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растапливает кусочек сливочного масла. Сначала обжариваем лук с чесноком, а затем добавляем грибы и продолжаем жарить, добавляя соль и перец по вкусу.

Добавляем сметану и тушим грибы до готовности. В конце добавляем мелко нарезанный укроп.

На отдельной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обжаривает на растительном масле предварительно отварной картофель. Для подачи на тарелку выкладываем картошку, а сверху грибы в сметане – и готово.

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