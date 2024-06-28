Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусный, легкий и нежный меренговый торт, который готовится быстрее, чем классическая "Павлова".

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сделал большой четырехъярусный торт. Если хотите поменьше, просто делите количество ингредиентов на 2 или даже 3 – будет так же вкусно и красиво.

Для меренговых коржей нам понадобятся следующие ингредиенты:

белок яичный – 390 г (с 10-11 крупных яиц)

сахарная пудра – 600 г

крахмал кукурузный – 70 г

соль – 2 г

сок половинки лимона

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает два вида крема. Первый – это просто взбитые сливки, для этого берём 800 г сливок. Для второго крема берем:

желтки яичные – 10 шт.

цедра и сок двух лимонов (примерно 80 г)

цедра и сок одного апельсина (примерно 110 г)

сливочное масло – 150 г

сахар – 100 г

Кроме того, нам понадобится 900 г клубники или других ягод.

Чтобы приготовить меренговые коржи, сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский к белкам добавляет соль, лимонный сок и взбивает в легкую пену. Далее по частям начинаем добавлять сахарную пудру и взбиваем до устойчивой массы. В конце добавляем просеянный крахмал и осторожно веничком вымешиваем меренгу.

На два противня, застеленных пергаментом, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает меренгу четырех разных размеров и отправляет в разогретую до 130-140 градусов духовку примерно на час. Готовые коржи достаем и оставляем остывать.

Тем временем готовим курд: смешиваем яичные желтки, сок и цедру цитрусовых, масло, сахар, ставим смесь на водяную баню и доводим до кипения. Готовый крем пропускаем через сито, накрываем пленкой в ​​контакт и также оставляем остывать.

Перед началом сборки торта сливки взбиваем в плотную пену. Под самый большой корж "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет немного сливок, чтобы торт не поехал. Собираем торт в виде пирамиды, распределяя по коржам сливки, ягоды и курд – и сразу можно подавать на стол.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.