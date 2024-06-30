Из куриных сердечек и печени можно приготовить непревзойденный паштет, рецептом которого поделился финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян.

Для приготовления быстрого паштета по рецепту звезды «Мастер Шеф. Профессионалы» понадобятся куриная и утиная печень, сердца и желудки.

«Обжариваем на сильном огне. Добавляем соль, перец, мускатный орех и ложку меда», – рассказал Алик Мкртчян на своей странице в Инстаграм.

Отдельно необходимо обжарить лук и морковь тоже с ложкой меда. Перемешиваем ингредиенты.

«Можно уже так подавать на свежем хрустящем хлебчике, а можно еще добавить к смеси рюмку коньяка, и получишь французский пате. В обоих случаях – наслаждение волшебное», - отмечает Алик финалист «Мастер Шеф. Профессионалы».

Отметим, что куриная печень очень полезна. Ее польза заключается в ее составе, что позволяет использовать продукт в лечебном и диетическом питании.



В состав куриной печени входит большое количество витамина А, который важен для иммунитета и работы мозга. В печени курицы также достаточно много витамина В12, который необходим для разделения клеток.

А, говоря о пользе куриных сердечек, стоит отметить высокое содержание белка. При этом белок этот просто усваивается. При количестве жиров 10,3% в куриных сердечках углеводов совсем немного – 0,8%. Это низкокалорийный субпродукт: на 100 г приходится всего 159 ккал.

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