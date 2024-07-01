Украинцам, проживающим в Польше, рассказали о том, как изменятся доходы с 1 июля.

С 1 июля 2024 г. в Польше планируется повышение минимальной заработной платы. Это приведет к увеличению официально работающих доходов украинских беженцев.

Об этом сообщает Mostmedia.io .

Как изменится "минималка" с 1 июля?

Ожидается, что в следующем месяце минимальная заработная плата в Польше увеличится на 1,4%. Таким образом, гарантированный государством минимальный доход вырастет до 4,3 тысячи злотых (до налогообложения). Минимальная часовая ставка для работы по гражданско-правовым договорам увеличится до 28,1 злотых.

Согласно польскому законодательству, дальнейшее повышение запланировано на 1 января 2025 года. Ожидается, что минимальная заработная плата вырастет еще на 7,6%, достигнув 4626 злотых брутто. Минимальная часовая ставка также увеличится до 30,2 злотых.

Хотя польское правительство ежегодно повышает уровень минимальной зарплаты, темпы роста будут снижаться после значительного повышения в начале этого года, когда в январе минимальная заработная плата выросла на 17,8%.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше?

Согласно последнему исследованию, опубликованному PAP, более половины опрошенных украинских беженцев получают зарплаты, которые приближаются к минимальному уровню. Большинство из них зарабатывают не более 5 тысяч злотых в месяц, что в пересчете составляет чуть больше 48,3 тысячи гривен. Опрошенные сообщают, что вынуждены экономить, жить скромно и воспользоваться льготами.

Украинцы тратят в среднем не более 1 тысячи злотых в месяц (около 9,6 тысячи гривен). При этом 48% беженцев тратят менее 500 злотых (около 4,83 тысячи гривен) в месяц.

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