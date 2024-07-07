Домашние пельмени ручной лепки – это особого уровня кулинарное наслаждение, от которого невозможно отказаться.
Рецепт домашних пельменей есть почти у каждой хозяйки, а тем, кто еще его ищет, может понравиться тот, которым поделилась фудблогер Аня Тимошенко.
Итак, для теста, чтобы приготовить домашние пельмени, нужны такие ингредиенты: просеянная мука 650 гр, масло 3 ст.л, уксус 1 ст.л (10%), вода холодная 280 мл, соль 1 ч.л.
А для начинки – фарш из свинины 500 гр, лук 2 шт, соль, перец по вкусу, холодная вода 100 мл.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Ход приготовления домашних пельменей следующий: для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду и замесить. Должно выйти достаточно тугое тесто.
"Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку", - рассказала хозяйка.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Готовя начинку для домашних пельменей, добавляем в фарш натертый лук, солим, перчим, вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов!
Следующий шаг – тесто следует тоненько раскатать и с помощью рюмки или стакана выдавить кружочки.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Как лепить домашние пельмени: взять кружочек, выложить на него начинку и слепить.
Домашние пельмени варим в кипящей подсоленной воде около 5 мин после всплытия.
Подавать домашние пельмени можно со сливочным маслом, уксусом, сметаной и любимыми соусами, а также с зеленью.
Проверенный рецепт домашних пельменей.
Последние новости Украины:
Вместо вареников и пельменей: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт простого и вкусного итальянского блюда.
Вместо пельменей и пирожков: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал рецепт вкусного блюда с мясом.
Идеальное тесто для вареников и пельменей: кулинар показала простой и вкусный рецепт.