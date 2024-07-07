Домашние пельмени ручной лепки – это особого уровня кулинарное наслаждение, от которого невозможно отказаться.

Рецепт домашних пельменей есть почти у каждой хозяйки, а тем, кто еще его ищет, может понравиться тот, которым поделилась фудблогер Аня Тимошенко.

Итак, для теста, чтобы приготовить домашние пельмени, нужны такие ингредиенты: просеянная мука 650 гр, масло 3 ст.л, уксус 1 ст.л (10%), вода холодная 280 мл, соль 1 ч.л.

А для начинки – фарш из свинины 500 гр, лук 2 шт, соль, перец по вкусу, холодная вода 100 мл.

домашние пельмени

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Ход приготовления домашних пельменей следующий: для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду и замесить. Должно выйти достаточно тугое тесто.

"Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку", - рассказала хозяйка.

тесто для пельменей

Проверенный рецепт домашних пельменей.

рецепт домашних пельменей

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Готовя начинку для домашних пельменей, добавляем в фарш натертый лук, солим, перчим, вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов!

Следующий шаг – тесто следует тоненько раскатать и с помощью рюмки или стакана выдавить кружочки.

рецепт домашних пельменей

Проверенный рецепт домашних пельменей.

рецепт домашних пельменей

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Как лепить домашние пельмени: взять кружочек, выложить на него начинку и слепить.

Домашние пельмени варим в кипящей подсоленной воде около 5 мин после всплытия.

Подавать домашние пельмени можно со сливочным маслом, уксусом, сметаной и любимыми соусами, а также с зеленью.

рецепт домашних пельменей

Проверенный рецепт домашних пельменей.

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