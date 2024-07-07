Если замесить тесто для пельменей неправильно, они либо мгновенно разлезутся при варке, либо получатся просто невкусными, поэтому для того, чтобы блюдо получилось таким как надо, пригодится этот рецепт.

Домашние пельмени ручной лепки – это особого уровня кулинарное наслаждение, от которого невозможно отказаться.

Рецепт домашних пельменей есть почти у каждой хозяйки, а тем, кто еще его ищет, может понравиться тот, которым поделилась фудблогер Аня Тимошенко.

Итак, для теста, чтобы приготовить домашние пельмени, нужны такие ингредиенты: просеянная мука 650 гр, масло 3 ст.л, уксус 1 ст.л (10%), вода холодная 280 мл, соль 1 ч.л.

А для начинки – фарш из свинины 500 гр, лук 2 шт, соль, перец по вкусу, холодная вода 100 мл.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Ход приготовления домашних пельменей следующий: для теста смешать муку, растительное масло, уксус, соль и воду и замесить. Должно выйти достаточно тугое тесто.

"Дать ему отдохнуть и параллельно сделать начинку", - рассказала хозяйка.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Готовя начинку для домашних пельменей, добавляем в фарш натертый лук, солим, перчим, вливаем воду и перемешиваем. Фарш готов!

Следующий шаг – тесто следует тоненько раскатать и с помощью рюмки или стакана выдавить кружочки.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

Как лепить домашние пельмени: взять кружочек, выложить на него начинку и слепить.

Домашние пельмени варим в кипящей подсоленной воде около 5 мин после всплытия.

Подавать домашние пельмени можно со сливочным маслом, уксусом, сметаной и любимыми соусами, а также с зеленью.

Проверенный рецепт домашних пельменей.

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