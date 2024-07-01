В украинских университетах данные об отчисленных студентах будут передавать в Территориальные центры комплектования.

В украинских университетах данные об отчисленных студентах будут передавать в территориальные центры комплектования (ТЦК). Это решение было озвучено Волынской областной военной администрацией. Основная цель этой инициативы – предотвратить использование обучения в высших учебных заведениях для уклонения от мобилизации.

Как сообщает "РБК-Украина", информацию об отчисленных студентах будут передавать в ТЦК. Это подтвердили в Луцком национальном техническом университете, где отметили, что во время военного положения они выполняют все предусмотренные законом обязанности по взаимодействию с ТЦК. Учреждения высшего образования действуют в соответствии с нормативно-правовыми актами, включая Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Статья 38 этого закона обязывает учебные заведения соблюдать правила военного учета. Они должны информировать ТЦК о принятии на обучение и отчислении призывников, военнообязанных и резервистов, а также обеспечивать своевременное прибытие на вызов.

Юристка Ирина Ан пояснила, что согласно статье 14 Закона Украины "О защите персональных данных", передача личных данных возможна либо с согласия субъекта, либо в случаях, предусмотренных законодательством, если это необходимо для национальной безопасности, экономического благосостояния или прав человека.

Часть 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" предусматривает, что в реестр вносятся сведения об образовании и специальности, а также форма обучения соискателей образования разных уровней.

Юрист подчеркнула, что передача персональных данных об образовании и специальности может осуществляться исключительно Министерством образования и науки Украины через электронное взаимодействие. Ректоры вузов не имеют права передавать персональные данные отчисленных студентов без обезличивания или без их согласия.

В случае нарушения конфиденциальности персональных данных, лицо имеет право подать жалобу в Уполномоченный по правам человека или в суд для возмещения ущерба, причиненного разглашением.

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