Экскеровщика Территориального центра комплектования обвинили в привлечении военных для ремонта своего дома.

Бывший руководитель Запорожского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) был обвинен в привлечении военных для ремонта своего дома, сообщает Государственное бюро расследований (ДБР).

Следователи ДБР установили, что в 2023 году чиновник использовал военнослужащих из районных военкоматов для проведения ремонтных работ в своем частном доме. Как сообщается, он предписывал военным выполнять ремонт под видом командировки, что позволяло им оставаться на службе с сохранением полного денежного довольствия. "Должностное лицо подписывало приказы о командировках и документах для безосновательных начислений и выплат", — говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, с февраля по июль 2023 года трое военнослужащих из запорожских военкоматов, вместо выполнения служебных обязанностей, ремонтировали здание подозреваемого. За этот период им было выплачено 266,4 тысяч гривен.

Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 1 ст. 364 УКУ, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УКУ). Также обвинения в уклонении от военной службы (ч. 4 ст. 409 УК) были предъявлены трем работникам военкоматов.

В случае признания вины, бывшему начальнику грозит до трех лет заключения, а военнослужащим – до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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