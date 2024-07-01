Месячный фонд оплаты труда помощников народных депутатов вырастет с 88 тысяч гривен до 132 тысяч гривен.

Зарплаты помощников народных депутатов увеличат с 88 тысяч грн до 132 тысяч грн согласно проекту постановления .

Проект постановления обосновывается необходимостью обеспечения стабильности системы сопровождения законотворческого процесса. Имеющийся фонд оплаты труда, по мнению инициаторов, не позволяет содержать квалифицированный персонал, что усложняет работу народных депутатов.

"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - говорится в документе.

Предлагается увеличить месячный фонд оплаты труда помощников-консультантов до 132 тысяч гривен с 1 июля 2024 года. Новый размер фонда будет установлен в размере 43,8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на 1 января 2024 года), что значительно превышает текущий показатель в 29,2 прожиточных минимумов.

Отмечается, что реализация этой инициативы не потребует дополнительных финансовых и материальных расходов из государственного бюджета Украины. Это означает, что средства для увеличения фонда будут найдены в рамках текущего бюджета Верховной Рады.

Украинцы в комментариях к такой новости уже успели высказать свое мнение:

"Справедливо! Народу должны поднимать тарифы каждый день, облагать штрафами и налогами, а власти должны только воровать и увеличивать себе выплаты! Возвращайте уже статус крепостных для нас";

"Рад за них. Им так тяжело сейчас, они же бедные страдают очень";

"А за свет нужно больше платить, потому что денег на восстановление нет";

"Помощник нардепа будет получать больше, чем военный";

"А населению поднимают тарифы на все и население донатит со своих копеек на ВСУ".

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