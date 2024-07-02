Ароматные и вкусные консервированные помидоры – это низкокалорийный продукт, который прекрасно дополнит любые блюда на столе.

Консервированные помидоры имеют множество поклонников и большое количество вариантов приготовления.

Если у вас еще нет своего любимого рецепта, возможно, вам понравится метод приготовления консервированных помидоров, о котором рассказала блогер «Olia Kobyk».

Для маринада к консервированным помидорам (на три литра) нужны следующие ингредиенты: 100 г соли, 100 г уксуса, 200 г сахара, 6 горошин душистого перца, 6 горошин черного перца, лавровый лист.

Ставим будущий маринад на огонь – пусть закипит.

На дно трехлитровой банки кладем петрушку, два зубчика чеснока. Теперь выкладываем помидоры и заливаем теплым маринадом.

Простой рецепт консервированных помидоров.

«Стерилизуем 10 минут», – рассказала хозяйка о последнем шаге в приготовлении консервированных помидоров.

В комментариях к рецепту консервированных помидор подписчицы на страницу хозяйки рассказывают, что он действительно очень удачный.

Простой рецепт консервированных помидоров.

«Рецепт очень вкусный!»,

«Вкуснятина!»,

«Класс, сделала по вашему рецепту».

Простой рецепт консервированных помидоров.

Напомним, что есть категория людей, которым нельзя консервировать помидоры.

Так, маринованные, консервированные и квашеные помидоры желательно исключить из рациона тем, кто страдает гипертонией, болезнью почек.

Тем, у кого проблемы с суставами тоже нельзя употреблять помидоры. Все дело в щавелевой кислоте. Если ее концентрация в организме превышена, то могут возникнуть сильные боли.

Если язва или гастрит, тоже необходимо отказаться от соленых и маринованных помидоров. Да и употребление свежих лучше свести к минимуму, так как это может спровоцировать обострение заболевания.

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