Лычаковский райсуд Львова принял меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен для стрелка отделения охраны воинской части, подозреваемого в присвоении чужого имущества. По материалам дела, военный похитил минеральную воду «Моршинская» на сумму почти 171 тысяч гривен, которая была назначена как гуманитарная помощь для военных.

Согласно судебному определению , опубликованному в судебном реестре, подозреваемый, уроженец села Новая Чорторыя в Житомирской области, с марта 2022 года работает стрелком отделения охраны одной из воинских частей Львова. Госбюро расследований считает, что он сговорился с другими работниками части и неоднократно присваивал благотворительную помощь. Сумма ущерба составила 170,8 тысячи гривен.

Стоит отметить, что рыночная цена минеральной воды «Моршинская» объемом 0,5 литра начинается от 15 гривен за бутылку, а за литровую бутылку — от 19 гривен. Бутылка воды объемом 18,9 литра стоит около 210 гривен. Таким образом, охранник мог присвоить более 11 тысяч литровых бутылок, почти 9 тысяч литровых бутылок или более 800 бутылей воды.

Благотворительную помощь военным оказывало ООО «ИДС аква сервис», одним из совладельцев которого является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман. По данным аналитического портала YouControl, компания зарегистрирована с 2018 года в Моршине и занимается неспециализированной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Руководителем компании является Елена Трубихина. ООО "Идс аква сервис" принадлежит оффшорным кипрским компаниям "Индустриальные и дистрибуционные системы" (99%) и "Моршинский завод минеральных вод "Оскар"" (1%).

Подозрение военному вручили 17 июня 2024 по ч. 4 ст. 191 УКУ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Во время судебных заседаний подозреваемый не отрицал свою вину, но просил избрать менее строгую меру пресечения, поскольку сумма залога была слишком большой. Однако судья Григорий Жолнер принял решение о содержании под стражей до 18 августа 2024 года с возможностью внесения залога.

Военному выдвинули подозрение и избрали меру пресечения в рамках уголовного производства, которое касается дела о незаконном обогащении 52-летнего директора львовского КЭВ Анатолия Нанивского. Чиновника подозревают во взяточничестве от поставщиков товаров для воинских частей. Следователи считают, что за взятки дочь Нанивского Вероника в 2022 году приобрела квартиру площадью 100 м2 в новостройке на улице Линкольна во Львове. Суд наложил арест на это жилье.

Также следователи ДБР считают, что Нановский использует своего родственника Романа Рудницкого, военного. Нановский мог оформить на него часть имущества, обретенного на нелегальные доходы. В материалах дела отмечено, что в июне 2023 года дочь Нанивского заключила с Рудницким ипотечный договор, якобы ссудив ему 100 тысяч долларов. Предметом ипотеки стал дом площадью 178,1 м2 и участок площадью 0,1 га в Брюховичах. На Рудницком также оформили автомобиль BMW X3.

В интервью журналистам NGL.media Анатолий Нановский заявил, что впервые слышит об уголовном деле в отношении него, отметив, что его дочь не может иметь 100 тысяч долларов, а Рудницкий не его близкий родственник или друг.

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