Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам улучшенный рецепт оладий из кабачков или цуккини с невероятной текстурой.
На две порции кабачковых оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- кабачок или цуккини - 220 г
- яйцо – 1 шт. (большое)
- лук – 0,5 шт. (средней)
- шпинат, петрушка или другая зелень – по вкусу
- мука – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил не натирать кабачки на терке, а нарезать их тоненькой соломкой – благодаря этому у оладий получилась необычная и очень приятная текстура.
Итак, кабачок и лук нужно тоненько нарезать. Зелень тоже мелко нарезаем. Смешиваем кабачок, лук, зелень, яйцо, муку, добавляем соль и перец по вкусу.
Судья "Мастер Шеф" Ярославский жарит оладьи на разогретой сковороде с растиетльным маслом, выкладывая кабачковую массу ложкой, на среднем огне. Если кабачок будет выделять сок, его не нужно сливать, перемешиваем и берем тесто ложкой вместе с жидкостью.
Если кабачки очень молодые и сочные, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует их нарезать, посолить и дать постоять 10-15 минут, слить лишний сок, а потом уже смешивать с остальными ингредиентами.
В качестве соуса к кабачковым оладьям шеф-повар просто смешал майонез, кетчуп и мелко нарезанную зелень.
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