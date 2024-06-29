Известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал простой рецепт, по которому обычные кабачковые оладьи получатся еще вкуснее.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам улучшенный рецепт оладий из кабачков или цуккини с невероятной текстурой.

На две порции кабачковых оладий "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

кабачок или цуккини - 220 г

яйцо – 1 шт. (большое)

лук – 0,5 шт. (средней)

шпинат, петрушка или другая зелень – по вкусу

мука – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил не натирать кабачки на терке, а нарезать их тоненькой соломкой – благодаря этому у оладий получилась необычная и очень приятная текстура.

Итак, кабачок и лук нужно тоненько нарезать. Зелень тоже мелко нарезаем. Смешиваем кабачок, лук, зелень, яйцо, муку, добавляем соль и перец по вкусу.

Судья "Мастер Шеф" Ярославский жарит оладьи на разогретой сковороде с растиетльным маслом, выкладывая кабачковую массу ложкой, на среднем огне. Если кабачок будет выделять сок, его не нужно сливать, перемешиваем и берем тесто ложкой вместе с жидкостью.

Если кабачки очень молодые и сочные, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует их нарезать, посолить и дать постоять 10-15 минут, слить лишний сок, а потом уже смешивать с остальными ингредиентами.

В качестве соуса к кабачковым оладьям шеф-повар просто смешал майонез, кетчуп и мелко нарезанную зелень.

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