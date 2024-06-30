Он собственноручно изготовлял взрывчатку и заминировал путь между оккупированным к тому времени Тростянцем и Каменкой.

В Сумской области прокуратура рассматривает дело местного жителя, который производил оружие для защиты своего села в начале полномасштабного вторжения. Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении оружия. На ситуацию отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, заявивший, что мужчина действовал в рамках закона.

Согласно данным следствия, житель села Каменка в Сумской области, Виталий Куколь, незаконно производил взрывчатку и стрелковое оружие. В зале суда Куколь заявил, что делал это с целью подготовки к нападению россиян в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, он собственноручно изготовлял взрывчатку и заминировал путь между оккупированным к тому времени Тростянцем и Каменкой. Кроме того, он помогал людям спасаться от оккупации и сотрудничал с 93 ОМБ «Холодный Яр». Сам Виталий Куколь не признал свою вину в суде.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на дело Виталия Куколя, отметив, что мужчина производил оружие для защиты себя и своих односельчан. По мнению омбудсмена, Виталий Куколь действовал в рамках закона.

«Согласно ст. 17 Конституции Украины "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства делом всего Украинского народа". Мужчина добросовестно выполнял свой долг, а оказался на скамье подсудимых. Беру это дело на личный контроль и буду принимать все необходимые меры для защиты прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить», – сообщил Дмитрий Лубинец.

Следующее судебное заседание было назначено на 22 августа. Если прокуратура докажет его вину, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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