Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", часть пенсионеров может выйти раньше на пенсию.

Отдельные группы пенсионеров могут сократить рабочий возраст для заслуженного отдыха. Среди них есть участники боевых действий, которые могут выйти на пенсию в возрасте 55 или 50 лет, в зависимости от пола.

Как передает Главное управление ПФУ в Донецкой области, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", часть пенсионеров может выйти раньше на пенсию.

Так, мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, если у них страховой стаж не менее 25 лет, а женщины могут сделать это в возрасте 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсионных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и среднемесячного заработка, по которому уплачивались страховые взносы. В этих случаях такие лица также могут получать доплаты к пенсионным выплатам.

Участникам боевых действий начисляется дополнительное финансовое обеспечение, включая повышение пенсионного платежа на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Они также получают целевую денежную помощь для проживания в размере 40 гривен, а также ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии, если общий размер пенсионных выплат, учитывая все надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевые пособия, индексационные суммы и другие доплаты, установленные законодательством, не достигает 4958 гривен в месяц.

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