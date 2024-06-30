Отдельные группы пенсионеров могут сократить рабочий возраст для заслуженного отдыха. Среди них есть участники боевых действий, которые могут выйти на пенсию в возрасте 55 или 50 лет, в зависимости от пола.
Как передает Главное управление ПФУ в Донецкой области, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", часть пенсионеров может выйти раньше на пенсию.
Так, мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, если у них страховой стаж не менее 25 лет, а женщины могут сделать это в возрасте 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
Размер пенсионных выплат зависит от продолжительности страхового стажа и среднемесячного заработка, по которому уплачивались страховые взносы. В этих случаях такие лица также могут получать доплаты к пенсионным выплатам.
Участникам боевых действий начисляется дополнительное финансовое обеспечение, включая повышение пенсионного платежа на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Они также получают целевую денежную помощь для проживания в размере 40 гривен, а также ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии, если общий размер пенсионных выплат, учитывая все надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевые пособия, индексационные суммы и другие доплаты, установленные законодательством, не достигает 4958 гривен в месяц.
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