Уже на следующий месяц украинцам придут платежки за коммунальные услуги. Среди них будут новые суммы за электроэнергию. Также часть жителей Украины ждут новые цены за воду. В частности, в некоторых городах жители могут столкнуться с повышением стоимости водоснабжения.
В некоторых небольших городах Украины с июля может произойти повышение стоимости водоснабжения. Местные органы власти получили полномочия устанавливать тарифы на эту важную услугу, что привело к значительному росту цен. В некоторых городах наблюдается повышение тарифов на 40%.
Однако НКРЭКУ ввела запрет на повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в крупных городах. Это решение было принято после того, как в апреле были отложены планы по повышению тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины.
Напомним, в этом году, в частности, в апреле и июле, было запланировано двухэтапное повышение тарифов на водоснабжение для потребителей. Первое повышение должно составлять около 12%, а второе — более 14%.
Этот рост тарифов должен касаться некоторых городов Украины, согласно проектам решений, разработанным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после назначения на должность нового председателя Валерия Тарасюка. Однако эти решения так и не были окончательно утверждены комиссией.
Источник: 24Канал.
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