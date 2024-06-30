Еще в прошлом году НКРЭКУ вынесло решение об увеличении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

Уже на следующий месяц украинцам придут платежки за коммунальные услуги. Среди них будут новые суммы за электроэнергию. Также часть жителей Украины ждут новые цены за воду. В частности, в некоторых городах жители могут столкнуться с повышением стоимости водоснабжения.

В некоторых небольших городах Украины с июля может произойти повышение стоимости водоснабжения. Местные органы власти получили полномочия устанавливать тарифы на эту важную услугу, что привело к значительному росту цен. В некоторых городах наблюдается повышение тарифов на 40%.

Однако НКРЭКУ ввела запрет на повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в крупных городах. Это решение было принято после того, как в апреле были отложены планы по повышению тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины.

Напомним, в этом году, в частности, в апреле и июле, было запланировано двухэтапное повышение тарифов на водоснабжение для потребителей. Первое повышение должно составлять около 12%, а второе — более 14%.

Этот рост тарифов должен касаться некоторых городов Украины, согласно проектам решений, разработанным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после назначения на должность нового председателя Валерия Тарасюка. Однако эти решения так и не были окончательно утверждены комиссией.

Источник: 24Канал.

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