В законопроекте предусмотрены изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и усиление штрафов.

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №11387, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы с целью обеспечения уважения в суд и ускорения рассмотрения уголовных дел судами. То есть, украинцам хотят усилить штрафы за неуважение к суду и неявки в судебные заседания.

Согласно статье 185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся неуважения к суду, предложено увеличить минимальный штраф с 2,550 до 3,400 грн за уклонение от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или за нарушение порядка во время судебного заседания.

За повторный случай за год предложено штрафовать на сумму до 6,800 грн.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, направленные на обеспечение уважения к судебной системе и ускорение рассмотрения уголовных дел судами.

Согласно предложениям статьи 147 Уголовного процессуального кодекса Украины, предложено, чтобы рассмотрение ходатайства об отмене определения о наложении денежного взыскания проходило не судьей, который принял это определение, а другим судьей того же суда. В случае отсутствия другого судьи в данном суде такое ходатайство передается на рассмотрение в наиболее территориально приближенный суд.

Как отмечают авторы, принятие законопроекта приведет к увеличению доходов государственного бюджета за счет поступлений от штрафов повышенного размера за проявления неуважения в суд (ст. 185-3 КУоАП).

Также препятствование явке в суд присяжного, двукратного увеличения денежных взысканий, налагаемых на участников уголовного производства в случаях неисполнения процессуальных обязанностей, а также введение в ст. 185-6-1 КУоАП административной ответственности за непринятие мер по определению суда о поводе (штраф от 1700 до 3400 грн).

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