В Украине порядок выплаты пенсий и денежной помощи через Укрпочту будет проще.

В Украине введены новые правила выплаты пенсий и денежной помощи через Укрпочту, которые упростят получение средств. Согласно постановлению определены новые требования для получения денег.

Новые правила для выплаты пенсий через Укрпочту

Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде. Изменения предусматривают возможность выплат и доставки пенсий на основе электронных выплатных списков, что означает отказ от бумажных документов.

По информации Пенсионного фонда, в мае в Украине насчитывалось 10,210 миллиона пенсионеров. Эти изменения введены из-за того, что более 2,057 миллиона пенсионеров получают пенсию через Укрпочту.

Интересно знать

Из имеющихся данных известно, что 8,153 миллиона пенсионеров получают свои выплаты через банковские счета, среди которых 4,760 миллиона человек пользуются услугами ПриватБанка, а 2,538 миллиона – Сбербанка.

Причины возможного прекращения пенсионных выплат

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с временным прекращением выплат пенсий. Это может произойти, если они вовремя не уведомят Пенсионный фонд об изменениях в своем имущественном состоянии или об изменениях в персональных данных.

В частности, о таких изменениях нужно уведомить ПФУ в течение 10 дней:

трудоустройство или увольнение;

начало или окончание предпринимательской деятельности;

смена места регистрации;

прекращение действия определенного статуса;

выезд на постоянное место жительства за границу;

изменение или получение нового паспорта (например, из-за кражи старого);

изменение фамилии или других важных данных на основе документов, таких как свидетельство о браке.

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