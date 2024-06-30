Леся Деревянчук, технический работник из Голобовского дома искусств, рассказала о способе сбора добровольных взносов в их коллективе на нужды ВСУ.

Жительница местности и работница здания искусств в селе Голобы Ковельского района подозревает директора этого учреждения в злоупотреблении добровольными взносами, которые оно и его коллеги собирали в поддержку ВСУ. Об этом говорится в сюжете 12 канала.

Леся Деревянчук, технический работник из Голобовского дома искусств, рассказала о способе сбора добровольных взносов в их коллективе на нужды ВСУ. Она выразила возмущение тем, что этот процесс проходит без должной отчетности.

По ее словам, сбор средств на защитников начался в мае 2023 года по инициативе поссовета, и все работники присоединились, составляя взносы по мере своих возможностей. Леся сама работает уборщицей за минимальную заработную плату и имеет тяжелобольного мужчину, но, несмотря на это, решила поддержать инициативу.

Однако ее беспокоит тот факт, что сбор средств не организован так, как он считает нужным: деньги просто сдаются в кабинет директора без соответствующей установленной процедуры. Леся Деревянчук уверяет, что директор Григорий Тарасовский не делал никаких записей. Почему все именно так, она пыталась выяснить, к тому же не раз.

"Пришла я из больничного и снова спрашиваю. Он мне отвечает: в сельский совет. Наконец-то я не выдержала и прихожу: я вас еще раз спрашиваю, покажите бумагу, где мои средства. А он в грубом тоне: «Да иди ты, иди в Сколько совет. Я скажу, что ты вообще не сдавала и попробуй мне что-нибудь доказать", – отмечает Леся Деревянчук.

Конфликт между техработницей и директором еще больше обострился. Женщина обратилась в поселковый совет и после этого в доме искусств провели собрание. То, что услышала там, шокировало ее еще больше.

"На этом же собрании Наталья Ивановна встает и говорит, что очень мало сдают, некоторые месяцы есть такие, что вообще ноль. На меня будто ведро воды вылили. Как это ноль? Если даже я по сто гривен сдавала восемь месяцев, то как может быть ноль?", – отмечает Леся Деревянчук.

После этого женщина написала заявление в полицию на действия директора. Потому что говорит, где делись деньги, он ей так и не объяснил.

Журналисты также обратились за комментарием к Григорию Тарасовскому. Муж уверяет, что денег не воровал. А на вопрос, как он собирал добровольные взносы и как их оформлял, отвечает, что все было устно.

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