На заседание Гощанского районного суда Александр Короленко не явился, но его все же судили.

В Ровенской области суд решил лишить мужчину водительских прав на период продолжительностью 56,5 лет. Решение было принято из-за того, что 29-летний водитель уже пять раз привлекался в суд за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Несмотря на судебные запреты, нарушитель садился за руль снова и снова. Подробности сообщили в постановлении Гощанского районного суда.

В постановлении отмечено, что полицейские остановили Ford Escort, которым руководил 29-летний житомирянин Александр Короленко, 15 апреля в селе Терентьев Ровенского района.

Во время остановки водителя у мужчины были видны признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагировавшие на свет, выраженная дрожь пальцев рук, бледность лица. Однако он отказался от прохождения медицинского осмотра. По установленным данным правоохранителей, это уже второй раз в течение года, когда он управлял автомобилем под влиянием наркотиков и предварительно лишен водительских прав согласно решению Богунского райсуда Житомирской области.

В целом суд установил, что мужчина представал перед судом пять раз за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, и в каждом случае суд вынес соответствующие постановления. Последняя из них предусматривала запрет на управление транспортным средством в течение 10 лет. Однако нарушитель игнорировал этот запрет.

На заседание Гощанского районного суда Александр Короленко не явился.

Его признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным такого права, совершенное повторно в течение года) и назначил 15 суток административного ареста. Кроме того, по совокупности несостоявшихся нарушений мужчина лишили водительских прав на 56 лет 6 месяцев и 14 дней.

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