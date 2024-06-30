В этот раз на своей странице в Instagram известен шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как правильно запекать картошку.

Для этого рецепта нужны простые ингредиенты, которые есть дома у каждого. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет только картофель, растительное масло, соль, перец, свежий укроп и чеснок. Весь секрет – в технологии приготовления.

Сначала картошку нужно сварить. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит картофель, при необходимости разрезает и отваривает в подсоленной воде до готовности. С готового картофеля сливаем воду.

На дно формы для запекания наливаем растительное масло, как на видео, и отправляем его в разогретую духовку, чтобы масло прогрелось до закипания. В горячее масло выкладываем картофель, добавляем соль и перец.

Укроп и чеснок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво измельчает, смешивает с маслом и поливает этой ароматной смесью картофель сверху.

Запекаем картофель при 180 градусах до аппетитной золотистой корочки – и готово.

А вот картофельные шкурки тоже можно не выбрасывать. Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также поделился рецептом вкусных чипсов из картофельных шкурок, которые станут отличным закуской.

Кроме промытых и просушенных картофельных шкурок, нам понадобится 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. соли и 1 ч.л. копченой паприки. Смешиваем шкурки с маслом и специями, выкладываем на противень, застеленный пергаментом и запекаем в разогретой до 170 градусов духовке примерно 15-25 минут, чтобы у нас получились хрустящие чипсы.

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