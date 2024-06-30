Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко изменила рецепт знаменитого пирога, сделав его более легким, полезным, но таким же вкусным, как и классический вариант.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко на своей странице в Instagram показала, как приготовить легкий и невероятно вкусный киш без теста.

Киш – это французский открытый пирог, который в традиционном варианте имеет основу из песочного теста, но "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила приготовить его без теста. В результате пирог получился полезным, малокалорийным и не менее вкусным.

"Да, это действительно возможно. Это блюдо получается нежным на вкус, ароматным и сытным. И точно станет вашим любимым", - советует финалистка "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить киш без теста, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

яйца – 5 шт.

сливки – 200 г

брокколи – 150 г

рыба красная (или филейные обрезки) – 150 г

помидоры черри – 6-8 шт.

моцарелла

соль, перец (лучше брать лимонный), сушеный базилик – по вкусу

Готовится такой пирог очень просто. В форму для запекания, застеленную пергаментом, выкладываем соцветия брокколи, кусочки рыбы, моцареллы и целые помидорки черри.

Для заливки смешиваем до однородности яйца, сливки, соль, перец, сушеный базилик. Заливаем яично-сливочной смесью все ингредиенты в форме.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко выпекает киш без теста в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-25 минут. Этот пирог получается невероятно вкусным как горячий, так и холодный.

"Сохраняйте это всем известное блюдо. Но без траты времени на тесто. И находка для тех, кто пытается питаться правильно)", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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