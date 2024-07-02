Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл несколько секретов, как дома приготовить вкуснейшую кабачковую икру.

Чтобы приготовить домашнюю икру из кабачков или цуккини, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • цуккини или кабачок – 800-850 г
  • морковь – 250 г
  • лук – 150 г
  • чеснок – 10 г
  • растительное масло – 50 г
  • томаты в собственном соке – 200 г
  • соль, черный и душистый перец – по вкусу
  • сливочное масло – 50 г
  • если любите острое, можно добавить красный перец без семян

Владимир Ярославский

Если кабачки молодые, то чистить их не нужно, если старые – чистим их от кожуры, а также при необходимости удаляем крупные семена.

Продукты можно нарезать произвольно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский кабачки и морковь нарезает на тонкие ломтики, лук – соломкой, а чеснок – пластинками.

На большой сковороде или в большом сотейнике разогреваем растительное масло. Сначала бросаем на сковороду морковь и жарим ее до румяности. Далее добавляем лук и продолжаем жарить до красивого цвета.

Владимир Ярославский

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет нарезанный кабачок и чеснок, еще немного обжаривает и добавляет томаты. Убавляем огонь и хорошо тушим овощи, чтобы лишняя жидкость испарилась. В конце добавляем соль и перец, желательно свежемолотый.

Когда кабачок и другие овощи готовы, добавляем сливочное масло и перемешиваем. Погружным блендером перебиваем все до однородности. При необедности доводим кабачковую икру до вкуса солью.

Из этого количества ингредиентов у судьи "Мастер Шеф" получается примерно 800 г кабачковой икры.

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