Судья "Мастер Шеф" Ярославский отметил, что кабачковая икра может быть закуской, основой для салатов, а также идеальным горячим гарниром к рыбным блюдам.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл несколько секретов, как дома приготовить вкуснейшую кабачковую икру.

Чтобы приготовить домашнюю икру из кабачков или цуккини, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

цуккини или кабачок – 800-850 г

морковь – 250 г

лук – 150 г

чеснок – 10 г

растительное масло – 50 г

томаты в собственном соке – 200 г

соль, черный и душистый перец – по вкусу

сливочное масло – 50 г

если любите острое, можно добавить красный перец без семян

Если кабачки молодые, то чистить их не нужно, если старые – чистим их от кожуры, а также при необходимости удаляем крупные семена.

Продукты можно нарезать произвольно. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский кабачки и морковь нарезает на тонкие ломтики, лук – соломкой, а чеснок – пластинками.

На большой сковороде или в большом сотейнике разогреваем растительное масло. Сначала бросаем на сковороду морковь и жарим ее до румяности. Далее добавляем лук и продолжаем жарить до красивого цвета.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет нарезанный кабачок и чеснок, еще немного обжаривает и добавляет томаты. Убавляем огонь и хорошо тушим овощи, чтобы лишняя жидкость испарилась. В конце добавляем соль и перец, желательно свежемолотый.

Когда кабачок и другие овощи готовы, добавляем сливочное масло и перемешиваем. Погружным блендером перебиваем все до однородности. При необедности доводим кабачковую икру до вкуса солью.

Из этого количества ингредиентов у судьи "Мастер Шеф" получается примерно 800 г кабачковой икры.

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