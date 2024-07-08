Вопрос мобилизации аспирантов остается непонятным для многих, особенно в отношении обучающихся на контрактной основе. Действительно ли у них отсрочка независимо от формы обучения и года поступления? На этот вопрос ответил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лесной в комментарии "Телеграфу" . По его словам, магистры, которые продолжают обучение в аспирантуре сразу после окончания высшего образования или через некоторое время, не подлежат мобилизации.

"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в университет. После этого имеют право на отсрочку", - отметил он. Лесной подчеркнул, что в 2024 году дневная форма обучения в аспирантуре будет только на бюджетной основе с количеством мест около 7000. Контрактная форма будет доступна только на заочной и вечерней формах. Таким образом, призыв аспирантов дневной формы в этом году невозможен.

"Бюджетная форма обучения в 2024 году увеличена почти вдвое. Государственный заказ составляет 7 000 мест для аспирантов, что позволяет всем, кто готов продолжать исследовательскую и научную деятельность, иметь такую ​​возможность. Это направлено на поддержку способных и талантливых людей", - добавил Лесной.

Несмотря на усилия государства сохранить молодежь и предоставить ей качественное образование, есть те, кто видит в аспирантуре способ уклониться от мобилизации. Министерство стремится обеспечить, чтобы люди во время войны получали образование.

"Мы очень переживали, что коррупционные схемы вытеснят из университетов тех, кто действительно хочет учиться. Этот вопрос нуждался в решении. Наша главная задача сейчас — предоставить способной молодежи возможность учиться и расширить для нее образовательные возможности. Именно поэтому в этом году такое большое количество бюджетных мест на аспирантуре", - добавил министр. Лесной отметил, что студенты, поступающие на бакалавриат, магистратуру или докторантуру, не подлежат мобилизации, независимо от последовательности поступления или года.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва