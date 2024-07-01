У себя в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкуснейшего соленого кекса из кабачка и курицы.

Кекс из курицы и кабачка получается не только вкусным, но и максимально полезным, нежирным, поэтому он подойдет и детям, и тем, кто пытается придерживаться здорового питания.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

мука (можно обычную пшеничную, но звезда "Мастер Шеф" советует брать кукурузную) – 150 г

молоко – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, перец, сушеный жареный лук – по вкусу

кабачок или цуккини – 1 шт.

куриное филе – 1 шт.

сыр типа фета – 150 г

зелень (петрушка, эстрагон) – по желанию

Также "Мастер Шеф" Ольга Рябенко сверху украсила кекс тыквенными семечками, но это не обязательно.

Кабачок натираем на крупной терке. Его не нужно чистить от кожуры и отжимать от излишней жидкости. Куриное филе для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" нарезает на длинные полоски, а сыр – на кубики.

Для теста смешиваем муку с разрыхлителем и молоком, добавляем соль и специи. В тесто добавляем тертый кабачок, курицу, сыр и все перемешиваем. По желанию можно также добавить нарезанную зелень.

Выкладываем кабачково-мясную смесь в форму для выпекания, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час – и наш соленый кекс готов.

"Идеально подходит для завтрака. Поэтому если у вас не хватает времени утром — готовьте с вечера, а утром наслаждайтесь кексом, даже холодным", – добавила финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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