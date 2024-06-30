Пока сезон, обязательно приготовьте вареники с вишнями по рецепту от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – они получаются супервкусными и нежными.

На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым рецептом идеальных вареников с вишнями, как готовила его бабушка.

Для нежного и мягкого теста на вареники "Мастер Шеф" Ярославский использует следующие ингредиенты:

кефир – 200г

мука - 350 г + на подпил

сода – 5 г (или пакетик разрыхлителя)

соль - щепотка

Для начинки нам понадобятся вишни без косточек и сахар. Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать вареники с черешней – это тоже невероятно вкусно.

Судья "Мастер Шеф" Ярославский подчеркнул, что для этого рецепта кефир нужно брать кислый, можно даже давно стоящий в холодильнике.

В кефир добавляем соль, соду и перемешиваем. Добавляем муку и быстро замешиваем тесто. При необходимости можно добавлять немного больше муки, потому что тесто получается очень нежным. Тесто накрываем и даем отдохнуть в течение 20-30 минут.

На припыленном муком столе раскатываем тоненько тесто (до толщины примерно 3 мм) и с помощью стакана вырезаем маленькие круги буквально на одну вишню.

На каждый кусочек теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает вишню, выкачанную в сахаре и быстро залепляет вареники.

Готовить такие вареники шеф-повар рекомендует на пару на марле примерно 3,5-4 минуты, накрыв их миской. Не нужно переваривать их. Готовые вареники смазываем сливочным маслом и подаем вместе со сметаной.

Останні новини України:

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський дав рецепт домашнього сиру Філадельфія.

Як приготувати ідеальні млинці: простий робочий рецепт від судді "Мастер Шеф" Ярославського.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав простий рецепт омлету по-французьки.