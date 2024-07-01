Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами семейным рецептом молодой картошки с грибами, как готовил его дедушка.

Сейчас в разгаре сезон лисичек, и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как их правильно готовить – они идеально сочетаются с молодой картошкой.

Сначала лисички нужно промыть в большом количестве воды. Чтобы убрать песок, который сложно вымыть из грибов, "Мастер Шеф" Ярославский имеет лайфхак: промытые лисички посыпаем мукой, даем постоять 10 минут, а затем снова хорошо промываем на сите или дуршлаге. Мука набухает и уносит с собой весь песок.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский жарит лисички на разогретой сковороде с растительным маслом: даем грибам обжариться с одной стороны, и только после этого переворачиваем их и немного подсаливаем. Важно: не пытайтесь готовить сразу много лисичек, потому что они выпустят сок и не будут жариться. Готовые грибы убираем из сковороды.

Чтобы приготовить молодой картофель с лисичками, не нужна точная граммовка. Нам понадобится только молодой картофель, лисички, соль, перец, растительное масло, сливочное масло, лук, чеснок, зелень и сметана.

На сливочном масле "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает до золотистости лук, нарезанный кубиками, добавляет чеснок, нарезанный тонкими слайсами, немного уменьшает огонь и жарит еще 30 секунд.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает на сковороду молодой картофель, предварительно отваренный и разрезанный пополам, солит, перчит, возвращает в сковороду грибы, добавляет мелко нарезанную зелень, сметану, немного воды и протушивает все вместе.

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