Известный одесский ресторатор Савелий Либкин поделился с украинцами своим фирменным рецептом фаршированных перцев, которые получаются нереально вкусными.

В этот раз на своей странице в Instagram ресторатор Савва Либкин раскрыл несколько секретов, благодаря которым фаршированные перцы всегда получаются вкусными и сочными.

В расчете на шесть порций фаршированного перца ресторатор берет следующие ингредиенты:

перцы (одного размера, с толстой мякотью, можно разных цветов) – 12 шт.

свинина жирная – 300 г

лопатка телятины – 500 г

сало - 150 г

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

корень петрушки – 2 шт.

рис Бомба (круглый) – 200 г

петрушка - 2 пучка

пюре из помидоров – 500 г

мясной бульон – 400-500 мл

оливковое масло – 150 г

сливочное масло – 100 г

сметана (20%) - 300 г

соль и перец – по вкусу

Срезаем верхушки перцев вместе с плодоножкой, удаляя семена и пока откладываем их.

Для начинки рис нужно отварить до полуготовности. Для этого заливаем его мясным бульоном (на толщину пальца выше риса) и варим 6 минут, при необходимости немного подливая бульон, чтобы к концу варки он полностью впитался. Оставляем рис остывать.

Свинину и телятину зачищаем от жил и пленок и перекручиваем на мясорубке с мелкой решеткой. Подмороженное сало нарезаем маленькими кубиками.

Морковь и корень петрушки чистим и натираем на терке. Лук нарезаем мелкими кубиками. На разогретой сковороде со смесью оливкового и сливочного масла обжариваем лук, морковь и корень петрушки.

Готовую зажарку делим на две части. Половину оставляем для соуса, а половину – для начинки – охлаждаем, смешиваем с рисом, мясом, мелко нарезанной зеленью петрушки, солим и перчим по вкусу.

Наполняем перцы начинкой, накрываем их вершками и вертикально ставим в казан.

Чтобы приготовить соус, томатное пюре смешиваем с половиной зажарки, увариваем 5-7 минут, а затем разбавляем мясным бульоном. Заливаем перцы томатным соусом и тушим на среднем огне под крышкой примерно час.

Затем добавляем в соус сметану, убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Готовые перцы, не открывая крышку, оставляем доходить минут на 30.

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