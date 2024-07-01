В этот раз на своей странице в Instagram ресторатор Савва Либкин раскрыл несколько секретов, благодаря которым фаршированные перцы всегда получаются вкусными и сочными.
В расчете на шесть порций фаршированного перца ресторатор берет следующие ингредиенты:
- перцы (одного размера, с толстой мякотью, можно разных цветов) – 12 шт.
- свинина жирная – 300 г
- лопатка телятины – 500 г
- сало - 150 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- корень петрушки – 2 шт.
- рис Бомба (круглый) – 200 г
- петрушка - 2 пучка
- пюре из помидоров – 500 г
- мясной бульон – 400-500 мл
- оливковое масло – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана (20%) - 300 г
- соль и перец – по вкусу
Срезаем верхушки перцев вместе с плодоножкой, удаляя семена и пока откладываем их.
Для начинки рис нужно отварить до полуготовности. Для этого заливаем его мясным бульоном (на толщину пальца выше риса) и варим 6 минут, при необходимости немного подливая бульон, чтобы к концу варки он полностью впитался. Оставляем рис остывать.
Свинину и телятину зачищаем от жил и пленок и перекручиваем на мясорубке с мелкой решеткой. Подмороженное сало нарезаем маленькими кубиками.
Морковь и корень петрушки чистим и натираем на терке. Лук нарезаем мелкими кубиками. На разогретой сковороде со смесью оливкового и сливочного масла обжариваем лук, морковь и корень петрушки.
Готовую зажарку делим на две части. Половину оставляем для соуса, а половину – для начинки – охлаждаем, смешиваем с рисом, мясом, мелко нарезанной зеленью петрушки, солим и перчим по вкусу.
Наполняем перцы начинкой, накрываем их вершками и вертикально ставим в казан.
Чтобы приготовить соус, томатное пюре смешиваем с половиной зажарки, увариваем 5-7 минут, а затем разбавляем мясным бульоном. Заливаем перцы томатным соусом и тушим на среднем огне под крышкой примерно час.
Затем добавляем в соус сметану, убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Готовые перцы, не открывая крышку, оставляем доходить минут на 30.
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