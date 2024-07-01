Баклажанная икра – быстрая, легкая и очень вкусная овощная закуска, и звезда тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как ее правильно готовить.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко у себя в Instagram поделилась рецептом вкуснейшей баклажанной икры по-одесски.

"Летом икра у меня всегда есть, потому что ее много не бывает!", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" и добавила, что баклажанную икру особенно вкусно подавать на тосте вместе с брынзой, а также как соус к мясу или основу под шакшуку.

Чтобы приготовить вкусную баклажанную икру, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:

баклажаны – 2 шт.

перец сладкий – 4 шт.

томаты – 4 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

зелень сельдерея – по вкусу

соль, перец, сахар – по вкусу

растительное масло для жарки

Сначала нужно подготовить овощи. Перцы заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут (режим верх-низ с конвекцией). Запеченные перцы чистим от кожуры и обязательно сохраняем выделившийся сок.

Баклажаны "Мастер Шеф" Алена Московченко чистит от кожуры, нарезает мелкими кубиками, подсаливает, оставляет на 5 минут, чтобы они выпустили лишнюю жидкость, а затем отжимает.

Томаты бланшируем, чистим от кожуры и перебиваем блендером до однородности.

Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Далее добавляем баклажаны и жарим их до легкой корочки.

После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет немного сахара, запеченные перцы вместе с выделившимся из них соком и перемешивает. Добавляем перебитые помидоры, перемешиваем и тушим все вместе, доводя до вкуса солью, специями и сахаром.

В конце добавляем мелко нарезанную зелень и выключаем плиту. После этого добавляем измельченный чеснок, перемешиваем – и вкуснейшая баклажанная икра готова.

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