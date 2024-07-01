Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко у себя в Instagram поделилась рецептом вкуснейшей баклажанной икры по-одесски.
"Летом икра у меня всегда есть, потому что ее много не бывает!", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" и добавила, что баклажанную икру особенно вкусно подавать на тосте вместе с брынзой, а также как соус к мясу или основу под шакшуку.
Чтобы приготовить вкусную баклажанную икру, "Мастер Шеф" Алена Московченко берет:
- баклажаны – 2 шт.
- перец сладкий – 4 шт.
- томаты – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- зелень сельдерея – по вкусу
- соль, перец, сахар – по вкусу
- растительное масло для жарки
Сначала нужно подготовить овощи. Перцы заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут (режим верх-низ с конвекцией). Запеченные перцы чистим от кожуры и обязательно сохраняем выделившийся сок.
Баклажаны "Мастер Шеф" Алена Московченко чистит от кожуры, нарезает мелкими кубиками, подсаливает, оставляет на 5 минут, чтобы они выпустили лишнюю жидкость, а затем отжимает.
Томаты бланшируем, чистим от кожуры и перебиваем блендером до однородности.
Лук нарезаем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Далее добавляем баклажаны и жарим их до легкой корочки.
После этого звезда "Мастер Шеф" добавляет немного сахара, запеченные перцы вместе с выделившимся из них соком и перемешивает. Добавляем перебитые помидоры, перемешиваем и тушим все вместе, доводя до вкуса солью, специями и сахаром.
В конце добавляем мелко нарезанную зелень и выключаем плиту. После этого добавляем измельченный чеснок, перемешиваем – и вкуснейшая баклажанная икра готова.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.