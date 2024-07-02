Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам облегченный, но такой же вкусный рецепт популярного турецкого блюда.
Гезлеме – это турецкие лепешки с сырной начинкой. Чтобы не возиться с тестом, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить это блюдо из готового теста фило.
"Сочетание хрустящей корочки и сочной начинки, которое точно стоит попробовать!", - подчеркнула "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовится ленивый гезлеме очень просто и быстро. В расчете на 4 шт. звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- тесто фило - 4 листа
- растопленное сливочное масло – 100 г
- творог 9% - 150 г
- укроп – 25 г
- яйцо – 1 шт.
Для начинки просто смешиваем творог, мелко нарезанный укроп, одно яйцо и соль по вкусу.
Лист теста фило "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает растопленным сливочным маслом и заворачивает его на 1/4. Выкладываем творожную начинку, не доходя до правого борта 4 см и заворачиваем тесто в квадрат, как на видео. Так же формируем еще три гезлеме.
Жарим ленивые гезлеме на разогретой сухой сковороде на маленьком огне буквально по две минуты с обеих сторон, накрывая крышкой.
Подавать гезлеме "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует горячим, вместе с соусом Кулинар приготовила вкусный и оригинальный соус, для которого смешала сметану жирностью 15%, 20 г мелко нарезанных оливок, поджаренных на гриле, измельченные базилик и тархун, соль и сухой чеснок по вкусу.
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