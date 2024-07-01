Победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" поделилась рецептом невероятно вкусного и питательного салата, который может стать самостоятельным приемом пищи.

Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина предложила украинцам рецепт оригинального салата с пастой, запеченным перцем и маринованным луком.

Для приготовления салата Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет:

любимые макароны – 200 г (в сухом виде)

перец болгарский – 3 шт. (разноцветные)

Для маринованного лука:

лук синий - 1 маленький

горячая вода – 0,5 стакана

уксус (яблочный) – 2 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

перец - щепотка

Для заправки смешиваем:

чеснок – 2 зуб.

горчица – 1 ст.л.

мед - 0,5 ч.л.

уксус (винный) – 4 ст.л.

оливковое масло – 3 ст.л.

сушеный орегано – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Также нам понадобится мягкий сыр: можно добавить буррату, страчателлу, сбитую фету. В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила использовать рикотту. Вилкой смешиваем 250 г рикотты, 1 ст.л. лимонного сока, 3 ст.л. мелко нарезанного базилика, соль и перец по вкусу.

Болгарские перцы "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разрезает пополам, выкладывает срезом вниз на противень, застеленный пергаментом, поливает растительным маслом, солит, перчит и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовые перцы нарезаем. Можно очистить их от кожуры, но звезда "Мастер Шеф" ее оставляет.

Лук нарезаем тоненькими перьями, добавляем уксус, сахар, соль, перец, заливаем горячей водой и даем промариноваться.

Пасту отвариваем в кипящей подсоленной воде до готовности (время варки указано на упаковке). Готовую пасту немного заправляем оливковым маслом.

На тарелку для подачи "Мастер Шеф" Валерия Матрохина выкладывает отварную пасту, маринованный лук, печеные перцы, поливает все заправкой и перемешивает. Сверху выкладываем рикотту, украшаем салат листиками базилика, перчим и немного сбрызгиваем оливковым маслом.

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