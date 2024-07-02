Елизавета Глинская, которая была победительницей одного из сезонов и судьей проекта "Мастер Шеф", показала самый простой рецепт хрустящих малосольных огурцов.

Малосольные огурцы – идеальная летняя закуска, легкая, вкусная и полезная, и бывшая звезда "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась секретами их приготовления.

"Огурцы я стараюсь выбирать как можно мельче, они лучше просаливаются, быстрее", – отметила "Мастер Шеф" Глинская.

Чтобы приготовить хрустящие малосольные огурцы, на 1 кг огурцов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

соль – 1 ст.л. без горки

сахар – 1 ч.л. без горки

чеснок – 4 зуб.

укроп – по вкусу

"Чеснок уже, как вы любите, если совсем чуть-чуть нравится такой легкий оттенок, то и одного зубчика достаточно. Я добавляю четыре, к чесноку отношусь положительно, если речь не идет о свидании", - пояснила звезда "Мастер Шеф".

Лиза Глинская для удобства прямо в зип-пакете смешивает мелко нарезанный укроп, соль, сахар и выжатый чеснок.

У огурцов срезаем кончики с обеих сторон, чтобы они быстрее и лучше просолились, выкладываем их в пакет к маринаду и перемешиваем. Закрываем пакет и отправляем его в холодильник на 10–12 часов. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует периодически в течение дня перемешивать огурцы.

"Конечно, чем больше огурцы лежат в холодильнике, тем больше они просаливаются, но и так уже хорошо, это у меня прошло часов 15. Боже, как это вкусно", – добавила Лиза Глинская.

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