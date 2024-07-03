Эхинацея это элегантная красавица с большими цветами, известными своими лечебными свойствами – как правильно ее выращивать из семян рассказал и показал опытный хозяин.

Эхинацея это известное лекарственное растение, используемое в одиночных и групповых посадках.

Выращивать эхинацею из семян очень легко, убежден Валерий – опытный садовник, огородник и автор блога «Valerii dacha».

Выращивание эхинацеи из семян начинается с посева.

«Посев семян проводили в марте. Сеяли в плошки, наполненные рыхлой почвой. Глубина размещения семян 0,5-1 см. Через несколько дней, при температуре 22-25°C, получили дружные всходы», - рассказал пан Валерий о выращивании эхинацеи.

После появления всходов температуру сразу снизили до 20°C. Полив рассады производится постоянно, не допуская пересыхания грунта.

Как выращивать эхинацею.

Когда рассада эхинацеи подрастает, ее перепикировали в отдельные горшки для доращивания.

"Когда растения окрепли и на улице потеплело, мы высадили их на клумбу", - рассказал садовник.

Также пан Валерий напомнил о целебных свойствах эхинацеи. Она укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, помогает в борьбе с бактериальными инфекциями.

Отметим, что при выращивании эхинацею следует оберегать от болезней и вредителей. В жаркое лето с частыми дождями и колебаниями температуры, а также от слишком обильных азотных подкормок эхинацея может заболеть мучнистой росой.

Как выращивать эхинацею.

Также эхинацею могут поразить вирусные болезни. В таком случае больные цветы необходимо удалить с участка и сжечь, а место, где они росли, дезинфицировать крепким раствором марганцовки.

Кроме того, эхинацеи вредят клопы, улитки и слюнявая пенница.

Собирают семена эхинацеи в конце сезона, когда они созреют на кустах. Сбор семян эхинацеи производится постепенно.

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