Эхинацея это известное лекарственное растение, используемое в одиночных и групповых посадках.
Выращивать эхинацею из семян очень легко, убежден Валерий – опытный садовник, огородник и автор блога «Valerii dacha».
Выращивание эхинацеи из семян начинается с посева.
«Посев семян проводили в марте. Сеяли в плошки, наполненные рыхлой почвой. Глубина размещения семян 0,5-1 см. Через несколько дней, при температуре 22-25°C, получили дружные всходы», - рассказал пан Валерий о выращивании эхинацеи.
После появления всходов температуру сразу снизили до 20°C. Полив рассады производится постоянно, не допуская пересыхания грунта.
Как выращивать эхинацею.
Когда рассада эхинацеи подрастает, ее перепикировали в отдельные горшки для доращивания.
"Когда растения окрепли и на улице потеплело, мы высадили их на клумбу", - рассказал садовник.
Также пан Валерий напомнил о целебных свойствах эхинацеи. Она укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, помогает в борьбе с бактериальными инфекциями.
Отметим, что при выращивании эхинацею следует оберегать от болезней и вредителей. В жаркое лето с частыми дождями и колебаниями температуры, а также от слишком обильных азотных подкормок эхинацея может заболеть мучнистой росой.
Как выращивать эхинацею.
Также эхинацею могут поразить вирусные болезни. В таком случае больные цветы необходимо удалить с участка и сжечь, а место, где они росли, дезинфицировать крепким раствором марганцовки.
Кроме того, эхинацеи вредят клопы, улитки и слюнявая пенница.
Собирают семена эхинацеи в конце сезона, когда они созреют на кустах. Сбор семян эхинацеи производится постепенно.
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