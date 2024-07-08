Следователь судья Киевского районного суда Одессы принял решение об аресте мобильного телефона исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие".

Согласно решению суда , судья удовлетворил ходатайство прокурора.

Мобильный телефон был изъят как вещественное доказательство по распределению генераторов, полученных в виде гуманитарной помощи ресторану и автомойке.

Прокуроры настаивают, что телефон может содержать переписку, касающуюся незаконного распределения генераторов, в частности, их передачи автомойке "CARat" и другим объектам (всего примерно 15 единиц).

Прокурор не явился на судебное заседание, хотя был уведомлен должным образом, и подал заявление о рассмотрении ходатайства без его присутствия.

Владелец имущества также не пришел на судебное заседание, несмотря на то, что был надлежащим образом поставлен в известность о его рассмотрении.

Как свидетельствуют материалы уголовного производства, следователи настаивают, что должностные лица КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие" вступили в преступный сговор с должностными лицами Одесского городского совета. В период с 2022 по 2023 год они, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили присвоение находившихся в их ведении электрогенераторов во время военного положения.

Установлено, что согласно решению Одесского оперативного штаба, координирующего деятельность органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций во время военного положения, получателем генераторов электрического тока, включая те, которые были оказаны как гуманитарная помощь, был определен КП. Они распределили 12 электрогенераторов медицинским учреждениям Одессы.

Однако следователи установили, что находившиеся на балансе КП генераторы были переданы без надлежащей документации и не по назначению в рестораны и частные лица:

Генератор "FG WILSON Р65-5" (65 кВт) был передан ресторану "Vinobroteria";

Бензиновый генератор "Paramac РX8000" (5,4 кВт) – автомойки "CARat".

Ранее Одесский муниципалитет отреагировал на сообщения об обнаружении фактов незаконного распределения генераторов, которые городской совет получил от партнеров в качестве гуманитарной помощи, лицам, близким к мэру Одессы Геннадию Труханову.

Это расследование началось после того, как журналистка Ирина Гриб сообщила, что генераторы, в частности, были обнаружены в принадлежащем Ольге Гриценко ресторане "Vinobroteria", которая, по слухам, является подругой мэра Одессы Геннадия Труханова. Также один генератор был найден по месту жительства заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталия Цуренко, мэра Одессы и на автомойке "CARat".

Ирина Гриб также сообщила, что следствие в общей сложности изъяло 15 генераторов, еще 29 хранятся в КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие" и не используются. По ее информации, полученной от источников в горсовете, в мэрии готовятся документы, оформляющие ресторан и автомойку, где были найдены генераторы, как Пункты несокрушимости.