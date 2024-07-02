Национальный банк Украины планирует вывести из обращения гривневые купюры, выпущенные до 2003 года с целью оптимизации номинального ряда. Точная дата этого шага пока не определена. Граждане смогут обменять эти купюры до завершения военного положения, а также в течение трех месяцев после его окончания. Об этом сообщили в самом Нацбанке.

В Национальном банке Украины объявили о выводе из обращения купюр разных номиналов, включая 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Эти купюры уже некоторое время не принимаются при наличных расчетах за товары и услуги, указано в сообщении.

Национальный банк Украины пояснил, что изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны. Это мероприятия, направленные на повышение защиты и качества денег, а также на улучшение комфорта и удобства наличных расчетов. Обмен банкнот гривны старых образцов до 2003 года осуществляется бесплатно и без ограничений и доступен для всех номиналов, находящихся в обращении.

Для обмена старых банкнот гривны до 2003 года следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве по Контрактовой площади, 2-А; в Днепре по улице Воскресенской, 13; во Львове по улице Коперника, 4; в Одессе по улице Ришельевской, 8; в Харькове на Театральной площади, 1; в Хмельницком по улице Владимирской, 91.

Также можно совершить обмен в уполномоченных банках, таких как Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Для получения актуальной информации о местах обмена рекомендуется посетить официальные сайты этих банков.

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