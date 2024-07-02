Как сообщили в ПФУ, украинские пенсионеры могут потерять пятую часть своих выплат – это произойдет в единственном случае.

Украинцам продолжают начислять пенсию. Также украинские пенсионеры могут получать надбавки к пенсиям по возрасту. Следует отметить, что пенсионный фонд имеет право уменьшить пенсионные выплаты на 20%. В каких вариантах это происходит. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Пенсионеры могут потерять часть своих выплат. Это произойдет в том случае, если при трудоустройстве не уведомить Пенсионный фонд об этом факте.

Некоторые украинцы предпочитают продолжать работать после выхода на пенсию. Однако это требует обязательного уведомления органа Пенсионного фонда, поскольку трудоустройство влияет на размер пенсии. Это сообщение следует представить в течение десяти дней с момента трудоустройства. Также важно сообщать Пенсионному фонду о начале предпринимательской деятельности, а также об увольнении или прекращении предпринимательской деятельности.

Если пенсионер не сообщит Пенсионному фонду о своем трудоустройстве, ему может грозить штраф в размере до 20% от пенсионных выплат. Эту сумму необходимо будет уплатить добровольно, иначе она может быть взыскана через судебный процесс.

Чтобы сообщить о трудоустройстве нужно лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это в онлайн-режиме через вебпортал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

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