Согласно опубликованной на сайте Совета информации, в апреле компенсации за аренду жилья или гостиничный номер были выплачены на миллионы.

В апреле-мае депутаты Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета в размере 4,6 миллиона гривен за аренду жилья. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Украинцы поразили суммы, о чем они начали активно писать в сетях.

Согласно опубликованной на сайте Совета информации, в апреле компенсации за аренду жилья или гостиничный номер были выплачены депутатам на общую сумму 2 340 350 гривен. Средний размер компенсации, которая начислялась депутатам за месяц, составила 20 150 гривен.

В марте основная часть депутатов получила компенсацию за проживание в съемном жилье. Наивысшую сумму выплаты, 59 150 гривен каждый за проживание в период с января по март, получили депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко и Андрей Богданец.

В мае произведена выплата компенсации 108 депутатам за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 289 350 гривен. Наибольшую сумму выплаты получила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик - 78 650 гривен (за проживание в январе-апреле).

Украинцы в комментариях возмущались такими суммами. Многие напомнили, как нардепы поднимают украинцам тарифы, а сами живите и ни в чем себе не отказывают. Часть пользователей сети советовала нардепам отдать средства военным.

"Когда вы понажраетесь?", "Люди едва концы с концами сводят, еще и донатят на ВСУ, а они никак не понажираются, живут за счет государства, а народу тарифы поднимают", "Лучше отдайте деньги военным", "О ВСУ лучше бы думали, а не о своем пузо", "А для армии денег нет, вот урода стыда нет".

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