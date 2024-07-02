Украинское правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025-2027 год, новые цифры приняли после консультаций с представителями МВФ.

Кабмин в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Также был заложен курс валют, который будет больше, чем в текущем году. Судя по новым показателям жизнь украинцев станет еще тяжелее. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По закону, декларацию должны подать в Раду еще месяц назад, но перенесли из-за консультаций с донорами (поэтому и одобрили в день заседания МВФ).

Минимальную зарплату и прожиточный минимум повышать не будут в ближайшие три года. Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, и это притом, что цены на тарифы, услуги и продукты продолжают расти.

Также Кабмин закладывает рост доллара до 45 грн в следующем году: одобрена бюджетная декларация на 2025-2027 год. В частности, закладывается такой курс:

2025: 45 грн/долл.

2026: 46,5 грн/долл.

2027: 46,4 грн/долл.

Дефицит бюджета также спрогнозировали на три года вперед:

2025: 18,2%

2026: 10,3%

2027: 6,7%

По налогам для украинцев записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около 340 млрд. гривен ежегодно. То есть каждый год плюс 340.

Кроме этого, в Кабмине хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.

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